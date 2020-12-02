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رئيسة تايوان تعرب عن صدمتها إزاء الأحكام الصادرة بحق نشطاء من هونج كونج

03:59 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
رئيسة تايوان تعرب عن صدمتها إزاء الأحكام الصادرة بحق نشطاء من هونج كونج

الرئيسة التايوانية تساي انج وين

تايبيه - (د ب ا):

أعربت رئيسة تايوان تساي انج وين عن صدمتها إزاء الانباء الواردة بشأن حبس النشطاء المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج جوشوا وونج وانجيس تشو وإيفان لام.

وكتبت تغريدة قالت فيها " هؤلاء الشباب الشجعان يمثلون رموزا للحرية والديمقراطية في هونج كونج، والقيم التي لن نتوقف عن الدفاع عنها".

وأضافت " نأمل أن لايستسلم أصدقاؤنا في هونج كونج للخوف، وأن لا يتركوا رؤيتهم تتبخر".

وتابعت" هذا ليس وقت فقدان الأمل، حيث أن تايوان الديمقراطية سوف تقف بجانب شعب هونج كوج وتلتزم بقيمنا الديمقراطية".

تساي انج وين تايبيه تايوان هونج كونج

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