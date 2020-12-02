رئيس الوزراء الكويتي: استقالة الحكومة الأحد المقبل وتوفير لقاح كورونا بالمجان

الكويت- (د ب أ):

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، استقالة الحكومة وإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، مضيفا أن مجلس الوزراء سوف يعقد جلسته لاعتماد، وإعلان، النتائج ومن ثم ترفع الحكومة استقالتها .

وأشار الخالد، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء خلال الملتقي الوزاري المفتوح والذي ضم وزراء الداخلية والصحة والتجارة والأشغال والمالية والإعلام والتربية، إلى أن لقاح كورونا سيكون اختيارياً وبالمجان للمواطنين والمقيمين، مضيفاً "ساهمنا في جعل لقاح الفيروس متاحاً للجميع في العالم".

وأكد أن الحكومة نفذت 185رحلة جوية وسط ظروف غير طبيعية لعودة المواطنين من الخارج خلال الجائحة، بالإضافة إلى توفير كل الاحتياجات لتحقيق الأمن الاجتماعي والغذائي الصحي والأمن الداخلي.

وقال :"توجيه أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد بأن القانون فوق الجميع ونحن جميعاً مسؤولون عن تطبيقه، حريصون على ترجمة توجيهاته وولي عهده بتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2020، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية".

من جانبه، قال وزير الداخلية أنس الصالح في المؤتمر إن 70% من خدمات وزارة الداخلية أصبحت إلكترونية، مشدداً على أن تكاليف إبعادالعمالة المخالفة لن تكون على حساب المال العام.

من جانبه، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح: "تحديات كثيرة واجهتها الحكومة بسبب جائحة كورونا التي عمت العالم،والجيش الأبيض واجه الجائحة بكل كفاءة واقتدار".

وأضاف أن "قانون مزاولة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية يعتبر من أهم الانجازات في مجال التشريعات".

وعلى صعيد متصل، قال وزير التجارة خالد الروضان إن "إصلاح البيئة التجارية يتطلب تطوير البيئة التشريعية الحاكمة والمنظمة للعمل التجاري، والوزارة أطلقت برنامج إصلاح تشريعيا يساعد على التطوير".