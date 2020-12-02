الحكومة الائتلافية في إسرائيل على شفا الانهيار

تل أبيب- (أ ف ب):

يصوت النواب الإسرائيليون الأربعاء تمهيديا على حل الكنيست بعد أن أثبتت الحكومة الائتلافية أن "زواج العقل" الذي حصل بعد الانتخابات الأخيرة لم يكن ناجحا، ما يجعل الذهاب إلى انتخابات جديدة هو السيناريو المرجح.

وأعلن رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع بيني جانتس في خطاب متلفز مساء الثلاثاء نية الائتلاف الوسطي الذي يترأسه (أزرق أبيض)، دعم مشروع قانون لحل الكنيست.

وسيصوت البرلمان الأربعاء على اقتراح المعارضة في قراءة أولى، إذ يتطلب مشروع القانون المصادقة عليه ثلاث مرات قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة.

ويسلط قرار جانتس الضوء على الانقسامات الآخذة في الاتساع داخل تحالف يمين الوسط الذي واجه خطر الانهيار منذ تشكيل الائتلاف بين الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وجانتس على خلفية انعدام الثقة والاقتتال الكلامي الداخلي والاتهامات العلنية بين الطرفين.

وقال جانتس في خطابه الثلاثاء "لم تكن لدي أوهام بشأن نتانياهو".

وحرص وزير الدفاع على تذكير الإسرائيليين بالانتخابات الثلاث التي مروا بها خلال أقل من عام والتي لم تكن حاسمة، إذ لم تسمح نتائج أي من الحزبين بتشكيل حكومة أغلبية، ما دفعهما الى الائتلاف.

وأكد جانتس أن قراره تشكيل حكومة وحدة مع نتانياهو الذي يعي أنه "يخلف بوعوده دائما"، ما كان إلا بهدف تجنيب الإسرائيليين التوجه إلى انتخابات رابعة "بشعة ومكلفة"، في وقت يكافح الجميع من أجل احتواء جائحة كوفيد -19.

وقال جانتس "نتانياهو لم يكذب علي (...) لقد كذب عليكم جميعا".

مأزق الميزانية

واتفق كل من نتانياهو وجانتس على تشكيل تحالف ائتلافي في أبريل ينص على ترتيبات لتقاسم السلطة.

وبناء عليه، يتولى نتانياهو رئاسة الوزراء لعام ونصف، على أن يترك المنصب بعد ذلك لجانتس في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

لكن يبدو أن معارضي نتانياهو على يقين من أنه سيجد وسيلة لضرب التحالف قبل التخلي عن المنصب لجانتس.

وشهدت صفقة التحالف بين الرجلين الكثير من العقبات على رأسها الفشل في تمرير الميزانية.

ولطالما اتهم جانتس خصمه نتانياهو بتضليل الجمهور في ما يتعلق بملف الميزانية، وذلك خدمة لأهداف رئيس الوزراء السياسية الخاصة، على ما يقول.

وقال جانتس "التزم نتانياهو في أغسطس بتمرير الميزانية، وبالطبع لم ينفذ ما قال، ووعد أن يقوم بذلك في ديسمبر ولم ينفذ. هل يصدقه أحد بعد الآن؟".

ودعا وزير الدفاع رئيس الوزراء إلى "إقرار ميزانية الدولة"، مشيرا إلى أن ذلك سيجنب الجميع انتخابات جديدة.

في المقابل، حث نتانياهو في مقطع فيديو مصور قبل وقت قصير من تصريحات جانتس الثلاثاء، شريكه الخصم، على الحفاظ على تحالفهما.

وقال "ليس الوقت للانتخابات (...) إنه وقت الوحدة"، مشيرا إلى المخاطر السياسية الضخمة في حال تم الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وتسبب ائتلاف نتانياهو-جانتس الحكومي بانهيار تحالف (أزرق ابيض)، بالإضافة إلى تراجع شعبية وزير الدفاع، على ما أفادت استطلاعات الرأي الأخيرة.

وتوقعت آخر استطلاعات الرأي أن يتصدر حزب الليكود بزعامة نتانياهو نتائج الانتخابات، يليه اليمين المتطرف المعارض بزعامة نفتالي بينيت، ثم حزب "ييش عتيد تيليم" بزعامة الوسطي يائير لابيد وبعده حزب أزرق أبيض بزعامة جانتس.

وبات ينظر إلى لابيد، حليف جانتس السابق الذي يتزعم المعارضة حاليا، على أنه خصم قوي في مواجهة نتانياهو أكثر من جانتس.

ورأى كاتب العامود السياسي عاميت سيغال في تعليق على موقع "إن 12" الإسرائيلي، أن الزخم السياسي لجانتس آخذ في التناقص.

وقال سيغال إن حزب أزرق أبيض "لن يعود إلى المربع الذي كان يعتبر فيه بديلا حكوميا"، مضيفا "لا يمكن للحزب إلا أن يتوقع حملة انتخابية صعبة".