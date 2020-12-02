وزير الخارجية الإسرائيلي يزور البحرين قريبا لتدشين سفارة إسرائيل في المنامة

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي اليوم الأربعاء أنه سيزور المنامة قريبا لتدشين سفارة لإسرائيل.

وقد التقى أشكنازي صباح اليوم مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني الذي يزور إسرائيل حاليا على رأس وفد كبير.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن أشكنازي القول إن "كل زيارة هي خطوة أخرى باتجاه مستقبل أفضل لأطفالنا وللمنطقة".

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الوزير البحريني. وقال نتنياهو خلال اللقاء:"أعرف أننا أبرمنا عدة اتفاقيات، وما زالت هناك اتفاقيات أخرى ستأتي لاحقا. إلا أن الشيء الأهم من ذلك هو الإدراك بأن السلام الذي يجمع بين شعبينا هو سلام حقيقي، سلام سيعود علينا بالفوائد الاقتصادية التي كان يستحيل مجرد تخيلها قبل بضعة أشهر".