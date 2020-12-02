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كورونا في بولندا: حالات الإصابة تتجاوز المليون

12:49 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
كورونا في بولندا: حالات الإصابة تتجاوز المليون

أرشيفية

وارسو- (د ب أ):

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بولندا مليون حالة، مما يشكل ضغطا على الدولة، التي يبلغ تعداد سكانها 38 مليون نسمة، لبذل المزيد لاحتواء الفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة البولندية القول إنه تم تسجيل 13 ألفا و 855 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد مليونا و 13 ألفا و747 حالة.

كما سجلت بولندا 609 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة جراء كورونا 18 ألفا و 208 حالات.

وكانت الحكومة البولندية سمحت لمراكز التسوق بفتح أبوابها ابتداء من 28 نوفمبر الماضي.

وارسو فيروس كورونا وزارة الصحة البولندية

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