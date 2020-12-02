أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

صحيفة أمريكية: اختفاء أكثر من 288 ألف بطاقة اقتراع خلال الانتخابات

10:57 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
صحيفة أمريكية: اختفاء أكثر من 288 ألف بطاقة اقتراع خلال الانتخابات

ترامب وبايدن

وكالات:

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن 288 ألف طاقة اقتراع بالبريد اختفت في طريقها لتسليمها للجان الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر المنقضي.

ونقلت صحيفة "واشنطن اكزامينر"، عن عدة مصادر، بينها متعهد نقليات قال إنه شاحنة لشركته كانت تنقل ما بين 144 ألفا و 288 ألف بطاقة اقتراع بالبريد، يوم 21 أكتوبر، من ولاية نيويورك إلى بنسلفانيا، اختفت في الطريق.

وذكر موظف آخر للصحيفة أنه صباح يوم 4 نوفمبر في ولاية ويسكونسن، جرى تغيير تواريخ أكثر من 100 ألف بطاقة كانت تحمل تواريخ أخرى، وفي ميتشيغان وبنسلفانيا، لم يتم احتساب أصوات لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وعلل المسؤولون عن فرز الأصوات بأن هذه البطاقات لم تصل في الوقت المحدد، على عكس البطاقات التي كانت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

هذا وقد أكد المدعي العام الأمريكي، وليام بار، الثلاثاء الماضي، أن وزارته ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لم يكتشفا عمليات تزييف يمكنها أن تغير نتائج الانتخابات.

دونالد ترامب جو بايدن نيويورك ويسكونسن

الخبر التالى:

محلل أمريكي: إسرائيل تملك صوتا حاسما في أي اتفاق نووي بين إيران والغرب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:استجابة لمطالب المواطنين.. الحكومة توافق على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا