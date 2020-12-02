70 ألف كوري جنوبي في الحجر الصحي الذاتي وسط الانتشار السريع لكورونا

سول- (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يونج سيه - جيون اليوم الأربعاء إن عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الذاتي في كوريا الجنوبية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد ارتفع إلى أكثر من 70 ألفا في أعلى مستوى على الإطلاق، وطلب من الجمهور التعاون مع الإجراءات الحكومية المتبعة لمكافحة الانتشار السريع للفيروس.

وأضاف يونج - خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة في المجمع الحكومي في سول - "يتواصل انتقال العدوى في جميع الأماكن، حيث ارتفع عدد الأشخاص المعزولين في الحجر الصحي إلى أكثر من 70 ألف شخص ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق منذ يومين".

وشدد على أن عطلة نهاية الأسبوع القادمة ستكون بمثابة المنعطف الحاسم في تحديد ما إذا كانت الحالات الجديدة ستستمر في الارتفاع أو الانخفاض، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

وطالب الجمهور بالالتزام بشكل أكثر صرامة بقواعد التباعد الاجتماعي المشددة، موضحا أنه من الصعب السيطرة على موجة الفيروس الأخيرة من خلال الإجراءات الحكومية وحدها، حيث أفادت التقارير بأن انتقال العدوى يحدث فعليا في جميع الأماكن..وقال "نطلب منكم التعاون مع فكرة أن جميع الأشخاص هم العوامل الرئيسية لإجراءات مكافحة الفيروس في البلاد".