وزير الدفاع العراقي: سيكون هناك تعاون مشترك مع مصر في مختلف المجالات

بغداد- (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين العراق ومصر في مختلف المجالات.

وقال عناد، في تغريدة عبر حسابه على موقع لتواصل الاجتماعي "تويتر" - وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "أجريتُ زيارة إلى جمهورية مصر العربية والتقيت بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق الأول محمد زكي، كما تفقدت عددًا من مصانع الإنتاج الحربي".

وأكد: "أن العلاقة بين العراق ومصر، علاقة تاريخية وسيكون هناك تعاون مشترك بين البلدين في مختلف المجالات".