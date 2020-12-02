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وزير الدفاع العراقي: سيكون هناك تعاون مشترك مع مصر في مختلف المجالات

10:46 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
وزير الدفاع العراقي: سيكون هناك تعاون مشترك مع مصر في مختلف المجالات

وزير الدفاع العراقي جمعة عناد

بغداد- (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين العراق ومصر في مختلف المجالات.

وقال عناد، في تغريدة عبر حسابه على موقع لتواصل الاجتماعي "تويتر" - وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "أجريتُ زيارة إلى جمهورية مصر العربية والتقيت بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق الأول محمد زكي، كما تفقدت عددًا من مصانع الإنتاج الحربي".

وأكد: "أن العلاقة بين العراق ومصر، علاقة تاريخية وسيكون هناك تعاون مشترك بين البلدين في مختلف المجالات".

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