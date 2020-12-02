أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إعلام عبري: السيسي يسعى لاستضافة قمة سلام إسرائيلية فلسطينية بحضور نتنياهو وعباس

10:10 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
إعلام عبري: السيسي يسعى لاستضافة قمة سلام إسرائيلية فلسطينية بحضور نتنياهو وعباس

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكالات:

قالت وسائل إعلام عبرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لاستضافة قمة سلام إسرائيلية-فلسطينية بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت روسيا اليوم عن مصادر إسرائيلية، بالنسبة لنتنياهو الرغبة في إرسال إشارات إيجابية إلى النظام الأمريكي الجديد موجودة، لكن الأحداث الأخيرة التي تحيط إسرائيل تجعل من المهمة صعبة بعض الشيء، خصوصا مع الدعوات المتكررة من أجل حل الكنيست والعودة مجددا الى صناديق الاقتراع، وسيكون من الصعب تشكيل المناخ المناسب لترتيب مثل هذه القمة.

ويهتم السيسي باستضافة قمة سلام مشتركة بين الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، التي من شأنها أن تفتتح عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. ومن شأن استئناف المفاوضات ان يعود بالفائدة على مصر ويعيد إلى القاهرة دورها كمحور رئيسي في الشرق الأوسط الذي يؤثر، الى جانب دول الخليج، حسبما لفتت روسيا اليوم.

وكذلك سيحاول عباس إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الأحداث، بعد أن حوصرت في الزاوية خلال السنوات الأربع للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

الإعلام العبري الرئيس السيسي الاحتلال الاسرائيلي محمود عباس فلسطين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة الأمطار والشبورة المائية.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا