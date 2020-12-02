أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيس قبرص يبدي استعداده لحضور اجتماع غير رسمي حول المشكلة القبرصية

09:44 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
رئيس قبرص يبدي استعداده لحضور اجتماع غير رسمي حول المشكلة القبرصية

الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس

نيقوسيا- (أ ش أ):

أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس عن استعداده لحضور اجتماع غير رسمي برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول المشكلة القبرصية؛ وذلك خلال اجتماع عقده أمس مع المبعوثة الخاصة للأمين العام جين هول لوت.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء - "إن الرئيس أناستاسياديس أبلغ لوت باستعداد وتصميم جانبنا لحضور اجتماع غير رسمي يعقده الأمين العام للأمم المتحدة كما تم تكليفه من قبل مجلس الأمن الدولي".

وأضاف:" أن الرئيس أناستاسياديس أكد مجدداً مواقف الجانب القبرصي اليوناني فيما يتعلق بالتسوية القبرصية، وأعرب عن استعدادنا لمواصلة المحادثات من النقطة التي توقفت فيها في كران مونتانا".

وتابع المسؤول القبرصي بالقول "إن لوت ستواصل اتصالاتها مع بقية الأطراف المعنية وسوف تطلع الأمين العام للأمم عن مواقف الجميع".

يُشار إلى أنه تم تقسيم قبرص في عام 1974 عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال37% من أراضي الجزيرة، فيما فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في تحقيق أي نتائج حتى الآن، وانتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري بشكل غير حاسم.

هذا المحتوى من

نيكوس أناستاسياديس قبرص أنطونيو جوتيريش

الخبر التالى:

مادورو يعلن استعداده للتنحي في حال فوز المعارضة بالانتخابات البرلمانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة الأمطار والشبورة المائية.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا