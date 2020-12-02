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الأمم المتحدة تعقد قمة استثنائية لمواجهة "كورونا"

07:19 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الأمم المتحدة تعقد قمة استثنائية لمواجهة "كورونا"

الأمم المتحدة

نيويورك - (أ ش أ):
تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الخميس، قمة عالمية استثنائية بشأن مكافحة تفشي فيروس "كورونا".
وقال بريندن فارما، المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - في تصريحات أوردتها قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم الأربعاء - إن "الجلستين الاستثنائيتين للجمعية العامة بشأن كورونا تعقدان غدا الخميس وبعد غد الجمعة، وسيكون لدينا 141 متحدثا مسجلا، بينهم 53 رئيس دولة، و39 رئيس حكومة و4 نواب لرئيس وزراء، و38 وزيرا".
وعن هدف القمة العالمية، أوضح فارما: "نستهدف جمع البلدان معا، جنبا إلى جنب مع مجموعات مثل الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة، والقطاع الخاص ومطوري اللقاحات، لتقييم الموقف ومعرفة ما وصلنا إليه".
وأشار إلى أن القمة تهدف أيضا إلى تحديد الثغرات والتحديات في مواجهة كورونا، ثم المضي قدما معا، حتى يكون هناك استجابة موحدة منطقية، ويمكنها بالفعل مكافحة هذا الوباء.
كانت الأمم المتحدة، قد أطلقت أمس الثلاثاء نداء لجمع مساعدات بـ 35 مليار دولار في 2021 للتصدي لتداعيات جائحة كورونا، لافتة الى أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة في العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 40% مقارنة بـ 2020.

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