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موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

01:34 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

موسكو - (د ب أ):
أظهرت بيانات مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء أن حصيلة ضحايا الفيروس هناك تجاوزت الـ 9 آلاف حالة بعد تسجيل 75 وفاة جديدة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بيانات المركز أن إجمالي عدد المتوفين بالفيروس في موسكو بلغ 9053 شخصا.

وانخفض المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة الثلاثاء مقارنة بيوم الاثنين، حيث تم تسجيل 76 وفاة.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في عموم روسيا وصل إلى حوالي مليونين و322 ألفا حتى أمس الثلاثاء.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 612 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء. وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 458 ألف شخص، بحسب تاس.

موسكو فيروس كورونا حالات وفاة

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