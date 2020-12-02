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كندا: نصيب المواطنين من لقاح كورونا قد يصبح الأكبر في العالم

12:46 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
كندا: نصيب المواطنين من لقاح كورونا قد يصبح الأكبر في العالم

جستن ترودو

كندا - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مساء الثلاثاء، إنه من المحتمل أن يكون لدى بلاده أكبر عدد من جرعات لقاح (كوفيد-19) متاح للفرد في العالم، بناء على الصفقات السبع التي أبرمتها كندا مع شركات الأدوية.

وأضاف ترودو، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء: "يستطيع الكنديون الوصول إلى اللقاح، وبصراحة قد يكون نصيب الفرد من الجرعات أكبر من أي بلد آخر في العالم".

وشدد على أنه من الضروري التأكد من سلامة اللقاح قبل تقديمه للكنديين، مشيرا إلى أنه بمجرد إعطاء هيئة الصحة الكندية الضوء الأخضر لأحد تلك اللقاحات، ستحشد كندا بنيتها التحتية للصحة العامة لنشرها في المقاطعات والأقاليم.

ومن المقرر أن تجتمع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في العاشر من ديسمبر الجاري لمراجعة منتج شركة "فايزر"، حيث قال كبير المستشارين الطبيين في وزارة الصحة الكندية، سوبريا شارما، إنه من المتوقع أن يتخذ المنظمين في كندا قرارات بشأن جداول زمنية مماثلة لتلك التي تتبعها الولايات المتحدة.

كما أوضحت وزيرة الخدمات العامة والمشتريات، أنيتا أناند ، في حديثها للصحفيين في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد ، أن الحكومة تخطط لوصول اللقاحات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، وأنها تأمل في أن يكون اللقاح متاحًا للكنديين قبل نهاية شهر مارس.

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Asha
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