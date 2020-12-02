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لبنان: نتابع قضية اختطاف 3 بحارة لبنانيين قرب سواحل نيجيريا

12:05 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
لبنان: نتابع قضية اختطاف 3 بحارة لبنانيين قرب سواحل نيجيريا

وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية

بيروت - ( د ب أ )

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أنها تتابع قضية اختطاف 3 بحارة لبنانيين كانوا على متن سفينة تعرضت للخطف في أفريقيا بين الكاميرون ونيجيريا.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان مساء اليوم الثلاثاء أنها تتابع قضية المخطوفين اللبنانيين في نيجيريا، خصوصًا وأن الجهة الخاطفة تطالب شركة جلوبال شيبينج كومباني ليمتد المستأجرة للسفينة التي تعمل في نيجيريا بدفع فدية.

وأضافت الوزارة أن اللبنانيين الثلاثة الذين يعملون على متن الباخرة هم: "القبطان بلال ريداني ومصطفى رهيف عجاج وحسام حيدر".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أُبلغت من سفيرها في نيجيريا حسام دياب باختطاف البحارة الثلاثة.

وأعاد الخاطفون الباخرة مع بحارين اثنين من الكاميرون ولا يزال ثمانية بحارة، بينهم اللبنانيين الثلاثة فى أيدى الخاطفين .

وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اختطاف بحارة لبنانيين سواحل نيجيريا

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