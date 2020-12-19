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حمدوك يهنئ الشعب السوداني بثورته المجيدة ويتعهد بالوفاء بمطالبها

10:54 م السبت 19 ديسمبر 2020
حمدوك يهنئ الشعب السوداني بثورته المجيدة ويتعهد بالوفاء بمطالبها

عبدالله حمدوك

الخرطوم - (د ب أ)

هنأ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الشعب السوداني بمناسبة حلول الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة، متمنيًا الرفعة للوطن والخلود للشهداء، والعودة للمفقودين.

وتعهد حمدوك في كلمة ألقاها مساء السبت، بالايفاء بمطالب الثورة كافة وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي والذى يعتبر من الأولويات، مؤكدا بذل كل مافي الوسع لتجاوز التحديات، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

وقال حمدوك إن الشعب السوداني حقق في وقت وجيز قياسا بأعمار الشعوب أعظم الثورات في سبيل الحرية، والرفاه، والاستقرار، والديمقراطية، مشيرا إلى إنجاز رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا ذلك بفضل تضحيات الشعب وثورته التي ادهشت العالم وجهود الخبراء والمختصين السودانيين في مختلف المجالات.

وأضاف حمدوك قائلاً إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو إحدى أهم أولويات الفترة الانتقالية بجانب تحقيق السلام، مؤكدا سعيهم إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وإرساء الحرية والسلام والعدالة، الشعارات التي سالت من ورائها الدماء وبذلت في سبيلها الأرواح والمهج.

عبدالله حمدوك السودان ثورة ديسمبر الإرهاب

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