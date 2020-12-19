أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

مقتل 6 جنود أفغان في هجوم لـ "طالبان" على مركز للقوات الأمنية

10:38 م السبت 19 ديسمبر 2020
مقتل 6 جنود أفغان في هجوم لـ "طالبان" على مركز للقوات الأمنية

حركه طالبان - ارشيفية

كابول - (أ ش أ):
قتل 6 عسكريين أفغان وأصيب 4 آخرون بجروح نتيجة هجوم لحركة "طالبان" استهدف مركزا أمنيا في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان .
وقال رئيس مجلس ولاية بادغيسعبد العزيز بيك - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم السبت - إن الهجوم وقع في مدينة قلعه نو، عاصمة الولاية، حيث استهدف المسلحون مركزا لقوات الحماية العامة الأفغانية التابعة لوزارة الداخلية.
وأشار الى أن الهجوم خلف أيضا سبعة مفقودين في صفوف قوات الأمن .
يأتي الحادث وسط ارتفاع حاد في أعمال العنف في أفغانستان على الرغم من الجهود المبذولة لأنهاء عقود من الصراعات من خلال حل سياسي .

حركة طالبان كابول أفغانستان

الخبر التالى:

حمدوك يهنئ الشعب السوداني بثورته المجيدة ويتعهد بالوفاء بمطالبها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124280

    عدد المصابين

  • 106157

    عدد المتعافين

  • 7041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 75273822

    عدد المصابين

  • 52846886

    عدد المتعافين

  • 1668166

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا