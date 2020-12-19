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بايدن يرشح جنيفر جرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة ومايكل ريجان لوكالة حماية البيئة

09:57 م السبت 19 ديسمبر 2020
بايدن يرشح جنيفر جرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة ومايكل ريجان لوكالة حماية البيئة

جو بايدن

وكالات

‏أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو ‎بايدن، مساء السبت، رسميًا ترشيح جنيفر جرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة، كما رشح مايكل ريجان على رأس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة.

وقال بايدن في مؤتمر لتقديم بعض مرشحيه للمناصب القيادية في إدارته الجديدة، ‏إننا نريد عودة ‎الولايات المتحدة لاتفاقية المناخ في ‎باريس، التي انسحب منها ترامب.

وأكد أنه سيدعم التوجه نحو الطاقة النظيفة وسنوفر وظائف جديدة في مجالات الكهرباء.

جو بايدن أمريكا جنيفر جرانهولم الوكالة الأمريكية لحماية البيئة

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