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البنتاجون: سنصل إلى نهاية هذه الجائحة لكننا نحتاج وقتًا

09:54 م السبت 19 ديسمبر 2020
البنتاجون: سنصل إلى نهاية هذه الجائحة لكننا نحتاج وقتًا

البنتاجون

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الشعب الأمريكي سيحصل على لقاح كورونا بشكل عادل، مشيرة إلى أن عملية توزيع اللقاحات تتم بشفافية.

وأشار البنتاجون في بيان مساء السبت، إلى أنه يتم التأكد وبشكل دقيق من سلامة اللقاحات قبل إعطائها للأمريكيين، وكشف أنه سنقل اللقاح إلى ٦٥ منطقة جديدة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، خلال الفترة المقبلة وفقًا لآليات تضمن سلامة اللقاحات.

‏وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن لقاح شركة موديرنا أسهل للتخزين لإمكانية حفظة في درجات حرارة أعلى من غيره، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع نحو ٩.٧ مليون جرعة لقاح من موديرنا خلال الأسبوع الجاري.

وأكد البيان على أنهم سيصلوا إلى نهاية هذه الجائحة لكنهم بحاجة إلى الوقت.

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