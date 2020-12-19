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رئيس وزراء العراق يقوم بزيارة خاطفة إلى الأردن

09:09 م السبت 19 ديسمبر 2020
رئيس وزراء العراق يقوم بزيارة خاطفة إلى الأردن

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ)

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية الهاشمية، التقى خلالها بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الجانبين بحثا في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين.

مصطفى الكاظمي الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين فيروس كورونا

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