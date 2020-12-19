رئيس وزراء العراق يقوم بزيارة خاطفة إلى الأردن

بغداد - (د ب أ)

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية الهاشمية، التقى خلالها بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الجانبين بحثا في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين.