أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

استطلاع: تركيا ثالث أخطر دولة تهدد العالم في نظر الإيطاليين

09:02 م السبت 19 ديسمبر 2020
استطلاع: تركيا ثالث أخطر دولة تهدد العالم في نظر الإيطاليين

أردوغان

روما - (أ ش أ):

كشف استطلاع رأي أن المواطنين الإيطاليين يعتبرون تركيا ثالث أخطر دولة تهدد العالم بعد الصين وإيران.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ أن هذه النتيجة جاءت خلال استطلاع الرأي الذي أجراه معهد البحوث السياسية الدولية وشركة "إبسوس" للأبحاث، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الفكرية شهرة في إيطاليا بمجال العلاقات الدولية.

وردا على سؤال بشأن أي دولة تشكل أكبر تهديد للعالم؟"، قال الإيطاليون المشاركون في الاستطلاع إن الصين تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 27%، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب إيران بنسبة 15%، ثم جاءت تركيا بنسبة 14%.

هذا المحتوى من

تركيا أخطر دولة تهدد العالم إيطاليا الصين إيران

الخبر التالى:

جونسون: فيروس كورونا ينتشر بسرعة أكبر من المتوقع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124280

    عدد المصابين

  • 106157

    عدد المتعافين

  • 7041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 75273822

    عدد المصابين

  • 52846886

    عدد المتعافين

  • 1668166

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم لـ"مصراوي": إلغاء النماذج الاسترشادية للثانوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا