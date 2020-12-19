استطلاع: تركيا ثالث أخطر دولة تهدد العالم في نظر الإيطاليين
روما - (أ ش أ):
كشف استطلاع رأي أن المواطنين الإيطاليين يعتبرون تركيا ثالث أخطر دولة تهدد العالم بعد الصين وإيران.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ أن هذه النتيجة جاءت خلال استطلاع الرأي الذي أجراه معهد البحوث السياسية الدولية وشركة "إبسوس" للأبحاث، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الفكرية شهرة في إيطاليا بمجال العلاقات الدولية.
وردا على سؤال بشأن أي دولة تشكل أكبر تهديد للعالم؟"، قال الإيطاليون المشاركون في الاستطلاع إن الصين تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 27%، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب إيران بنسبة 15%، ثم جاءت تركيا بنسبة 14%.
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