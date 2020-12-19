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الكرملين: موقف الغرب تجاه روسيا واللقاح الروسي يرتبط بالمنافسة غير النزيهة

05:36 م السبت 19 ديسمبر 2020
الكرملين: موقف الغرب تجاه روسيا واللقاح الروسي يرتبط بالمنافسة غير النزيهة

المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيس

موسكو - (أ ش أ):
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن موقف الغرب تجاه روسيا وتجاه اللقاح الروسي "سبوتنيك ـ V" يرتبط بالمنافسة غير النزيهة.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول سبب ردود الفعل المتباينة في الغرب على ظهور اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة أنباء " تاس" الروسية اليوم السبت: "في الغرب بشكل إجمالي، روسيا ليست رائجة، ليس لأنها سيئة بل لأنها أصبحت جيدة للغاية"، مؤكدا أن هذا السلوك يتعلق بالمنافسة.
وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية: "أن ظهور لقاح "سبوتنيك ــ V" كان بمثابة تهديد من وجهة نظر المنافسة لأكبر الشركات المصنعة للأدوية في الخارج"، مشيرا إلى أن هذه المنافسة ليست نزيهة دائما.

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