جهاز مكافحة الإرهاب في العراق: مقتل 206 داعشي خلال 2020
بغداد - (د ب أ)
أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب في العراق، اليوم السبت، أن قواته تمكنت خلال 2020 من قتل 206 من عناصر داعش، واعتقال 292 آخرين.
وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إحصائية له حول العمليات العسكرية والرقمية التي نفذها خلال العام الحالي، أن قواته تمكنت من تنفيد 253 عملية استطاعت من خلالها إلقاء القبض على 292 عُنصرًا إرهابيًا، وقتل 206 آخرين بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي و طيران التحالُف الدولي.
وأشارت الإحصائية إلى أن فرق الأمن الرقمي في جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من تعقُب 26280 حسابًا للعصابات الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التراسُل الفوري.
وأوضح الجهاز أن هذه العمليات العسكرية والرقمية تهدف إلى خلق بيئة آمنة ومُستقرة لحياة الشعب عبر مواصلة عمليات تعقُب وإستهداف خلايا الإرهاب ومنصاته الإلكترونية التي تنشُر الكراهية والتطرف بين أطيافه.
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