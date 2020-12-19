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القوات التركية تستهدف بقذائف المدفعية قريتين بريف الرقة الشمالي

04:25 م السبت 19 ديسمبر 2020
القوات التركية تستهدف بقذائف المدفعية قريتين بريف الرقة الشمالي

القوات التركية

دمشق - أ ش أ

صعدت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بالمدفعية والقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن القوات التركية ومرتزقتها استهدفت - خلال الساعات الماضية - بقذائف المدفعية منازل المواطنين في قريتي "صيدا" و"معلق" شمال شرقي مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل.

ولفتت المصادر إلى أن تصاعد اعتداءات القوات التركية - خلال الفترة الماضية - على منطقة عين عيسى؛ الأمر الذي أدى إلى تهجير مئات الأسر معظم أفرادها من الأطفال والنساء من منازلها باتجاه المناطق الآمنة المجاورة.

هذا المحتوى من

Asha
القوات التركية قذائف المدفعية ريف الرقة الشمالي

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