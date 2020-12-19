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السودان: زيادة تدفق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الحرب في تيجراي

02:43 م السبت 19 ديسمبر 2020
السودان: زيادة تدفق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الحرب في تيجراي

اللاجئين الاثيوبيين

الخرطوم - أ ش أ

ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أنه حدث زيادة في أعداد دخول اللاجئين الإثيوبيين الفارين من حرب التجراي، وذلك حسب تقرير حصر اللاجئين ليوم أمس.

وبلغ إجمالي عدد اللاجئين في مراكز الاستقبال بحمداييت في شرق السودان، حتى مساء أمس، 36 ألفا و438 لاجئا، فيما تتزايد أعداد الدخول اليومي للاجئين الإثيوبيين بمركز الاستقبال.

كما بلغ عدد اللاجئين في منطقة الفشقة الحدودية، بين السودان وإثيوبيا، 17 ألفا و384 لاجئا، ليصل إجمالي عدد اللاجئين 53 ألفا و822 لاجئا.

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اللاجئين الإثيوبيين السودان تيجراي الحرب في تيجراي

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