الكويت ترحب ‏بتنفيذ اتفاق الرياض

الكويت - أ ش أ

رحبت الكويت ‏بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق الرياض، وإتمام الترتيبات العسكرية في إطاره والإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي اليوم السبت، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - عن أملها في أن تمهد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود، وإنهاء الأزمة في اليمن.

وثمنت (الخارجية) الكويتية الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها السعودية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق، بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأشادت بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا، بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن.