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فلكي كويتي: الثبات الشمسي الشتوي سيحدث الاثنين المقبل

12:14 م السبت 19 ديسمبر 2020
فلكي كويتي: الثبات الشمسي الشتوي سيحدث الاثنين المقبل

الباحث والفلكي الكويتى عادل السعدون

الكويت - أ ش أ

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون، إنه في الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين المقبل، سيحدث الثبات الشمسي الشتوي، أو ما يسمى الانقلاب الشتوي، ليبدأ فلكيا فصل الشتاء في النصف الشمالي للأرض، بينما يبدأ فصل الصيف في نصفها الجنوبي.

وأضاف السعدون - في تصريح صحفي اليوم السبت - أنه بذلك تتعامد الشمس على مدار الجدي على دائرة عرض 23ر5 درجة جنوب خط الاستواء، ويصل طول الليل في النصف الشمالي من الأرض أطول حالاته في السنة.

وأوضح أنه في الكويت يكون طول الليل 10 ساعات و17 دقيقة، بينما كلما اتجه الارتفاع شمال خط الاستواء، يقصر الليل حتى يكون 5 ساعات و 45 دقيقة في هلسنكي، في حين يكون طول الليل 24 ساعة في القطب الشمالي، الذي يمتد طول ليلة إلى 6 أشهر متواصلة؛ حيث بدأ الظلام هناك من منتصف شهر أكتوبر إلى منتصف شهر مارس المقبل.

ولفت السعدون إلى أن ارتفاع الشمس عن الأفق وقت الظهر بالكويت سيكون 37.4 درجة، وبالمقارنة مع وقت الانقلاب الصيفي، والتي تكون الشمس على ارتفاع 3ر84 درجة وقت الظهر، وميلان الشمس القريب من الأفق في الشتاء، هو من أهم العوامل لبرودة الجو، فآشعة الشمس تكون مائلة فتتوزع الأشعة الساقطة على الأرض على مساحة أكبر . و تخف حرارتها.

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عادل السعدون الثبات الشمسي الشتوي الانقلاب الشتوي فصل الشتاء

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