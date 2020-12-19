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الخارجية الأمريكية : نعتزم إغلاق آخر قنصلياتنا في روسيا

10:38 ص السبت 19 ديسمبر 2020
الخارجية الأمريكية : نعتزم إغلاق آخر قنصلياتنا في روسيا

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن- أ ش أ:

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونجرس بنيتها إغلاق آخر قنصليتين لها في روسيا بسبب ما حددته الأخيرة لعدد الدبلوماسيين المسموح لهم دخول البلاد.

وذكر خطاب أرسلته الخارجية الأمريكية لقادة الكونجرس - وحصلت على نسخه منه صحيفة "ذا هيل" - بأن الإدارة الأمريكية قالت إنها سوف تقوم بإغلاق قنصليتها في فلاديفوستوك بشكل دائم وتوقف العمل مؤقتًا في قنصليتها في يكاترينبرج.

وبحسب الخطاب، اتُخِذ قرار الإغلاق قبل ثلاثة أيام من ورود أنباء عن اختراق كبير لوكالات حكومية أمريكية، يُعتقد بأن وحدة تجسس إلكتروني روسية قامت بتنفيذها.

وذكر أن قرار إغلاق القنصليتين جاء "ردا على التحديات المستمرة التي يواجهها موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا على ضوء قرار الحد الأقصى لعدد الأفراد الذي فرضته روسيا عام 2017 على البعثة الأمريكية والأزمة الناتجة مع روسيا بشأن التأشيرات الدبلوماسية".

وسبق أن أمرت موسكو، واشنطن، بإغلاق سفارتها في سان بطرسبرج في إطار خلاف دبلوماسي نشب بينهما على خلفية بشأن قضية تسميم جاسوس روسي سابقً في بريطانيا.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الأمريكية اشنطن وسيا

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