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الأردن يرحب بتنفيذ اتفاق الرياض والإعلان عن حكومة كفاءات باليمن

10:30 ص السبت 19 ديسمبر 2020
الأردن يرحب بتنفيذ اتفاق الرياض والإعلان عن حكومة كفاءات باليمن

الأردن

عمان- أ ش أ:

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بنود اتفاق الرياض، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية.

وثمّن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز جهود كافة الأطراف وتغليبها المصلحة الوطنية، وكذلك جهود السعودية الشقيقة في رعاية تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، السبت.

كما أعرب عن تمنياته بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل لتسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار والسلام، وتلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.

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