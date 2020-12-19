اليابان تبدأ تطعيم الطواقم الطبية ضد كورونا في فبراير المقبل

طوكيو- (د ب ا):

طلبت وزارة الصحة اليابانية من الإدارات المحلية إعداد برامج تطعيم ضد فيروس كورونا، حتى يتسنى للعمال الطبيين بدء تلقي اللقاحات في فبراير المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، السبت، أن مسؤولي وزارة الصحة قدموا مسودة خطة تطعيمات لإدارات المحافظات والبلديات في أنحاء البلاد يوم الجمعة.

وتقول المسودة إنه يجب إيجاد نظام يسمح ببدء تطعيم نحو 10 آلاف أخصائي في مجال الرعاية الصحية بحلول أواخر فبراير.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تطعيم أفراد الطواقم الطبية الباقين، وعددهم نحو ثلاثة ملايين في منتصف مارس تقريبا.

وأعربت الوزارة عن أملهاأيضا في بدء تطعيم المواطنين كبار السن في أواخر مارس تقريبا.

وبالنسبة للباقين، ربما يتسنى لهم تلقي تطعيم في أبريل أو بعد ذلك. وستعطى الأولوية للأشخاص الذين يعانون من أمراض بالفعل.

وتهدف الوزارة إلى البدء في تقديم اللقاحات خلال النصف الأول من العام القادم.

ووقعت الوزارة عقودا مع ثلاث شركات أدوية في الخارج. وستمد هذه الشركات اليابان بجرعات معينة بعدما تنجح في تطوير لقاحات.