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رئيسة النواب الأمريكية تتلقى تطعيم بلقاح ضد كورونا (صورة)

01:18 ص السبت 19 ديسمبر 2020
رئيسة النواب الأمريكية تتلقى تطعيم بلقاح ضد كورونا (صورة)

رئيسة النواب الأمريكية تتلقى التطعيم

تلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الجمعة، اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، من إنتاج شركتي "فايزر/ بايونتيك"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
وشاركت بيلوسي صورا لها أثناء تطعيمها باللقاح داخل مكتبها في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وغردت لمتابعيها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اليوم وبثقة في العلم وبتوجيه من مكتب الطبيب المعالج، تلقيت لقاح (كوفيد-19)".
وطلبت نانسي بيلوسي من الجمهور أثناء توزيع لقاح "كورونا" أن "يستمروا في ارتداء الكمامات الطبية وممارسة التباعد الاجتماعي والخطوات الأخرى المستندة إلى العلم لإنقاذ الأرواح والقضاء على الفيروس".

نانسي بيلوسي رئيسة النواب الأمريكية لقاح كورونا فيروس كورونا

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