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مصر ترحب بتشكيل الحكومة اليمنية تنفيذا لاتفاق الرياض

11:52 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
مصر ترحب بتشكيل الحكومة اليمنية تنفيذا لاتفاق الرياض

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

وكالات:
أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، وذلك في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.
وثمّن المتحدث باسم وزارة الخارجية جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، كما أشاد بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

أحمد حافظ وزارة الخارجية الرياض الحكومة اليمنية

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