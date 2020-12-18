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السعودية تعلن سقوط مقذوف عسكري حوثي بالقرب من مستشفى

11:07 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
السعودية تعلن سقوط مقذوف عسكري حوثي بالقرب من مستشفى

الحوثيين - أرشيفية

الرياض - (د ب أ):

أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف عسكري أطلقته "الميليشيا الحوثية بالقرب من مستشفى الحرث العام دون إصابات أو أضرار".

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة "إن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط ٣ مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان".

وأوضح العقيد الغامدي أن المقذوفات الثلاثة "أحدها سقط في أرض فضاء بمسافة تبعد (١٩٧) متراً عن مستشفى الحرث العام ، وسقط مقذوفان في أرض فضاء ولم ينتج أي إصابات أو أضرار، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

الميليشيا الحوثية السعودية الدفاع المدني السعودي

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