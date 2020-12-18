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إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض

09:53 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

صنعاء - (د ب أ):

أعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها الـ 24 وفقا لاتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

وكلف هادي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية"سبأ" ، معين عبدالملك، رئيساً للحكومة، وأحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشئون المغتربين، والفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع.

وأشار هادي إلى أن الحكومة تتكون من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال و الجنوب.

عبدربه منصور هادي اتفاق الرياض اليمن الحكومة اليمنية

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