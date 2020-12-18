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سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

09:10 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

نيفين جامع

القاهرة - (أ ش أ):
اختتم اندريه سليبنيوف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي زيارته للقاهرة هذا الأسبوع بعد أن أجري مباحثات مثمرة مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة .
وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم أن كلا الطرفين أكدا اهتمامهما بابرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي الذي ضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان . مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي تنشيط العمل في هذا المجال .
وأضاف أن هذه الاتفاقية سوف تتيح الفرصة لزيادة حجم التجارة المتبادلة والتفاعل الاقتصادي من أجل الفائدة المتبادلة لكلا الطرفين .

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Asha
نيفين جامع اندريه سليبنيوف الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وزارة التجارة

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