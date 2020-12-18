موسكو وبرلين تبحثان الإنتاج المشترك للقاحات الروسية ضد كورونا

موسكو – (أ ش أ):

قالت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة الروسية إن المتخصصين الروس والألمان سيعقدون قريبا مفاوضات لبحث الإنتاج المشترك للقاحات الروسية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

وناقش وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، هاتفيا اليوم الجمعة، مع نظيره الألماني جينس شبان، مسألة تنظيم الإنتاج المشترك للقاحات ضد فيروس كورونا في أوروبا ، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية .

وقال مصدر في الوزارة الروسية "تحدث ميخائيل موراشكو بالتفصيل، خلال الاتصال، عن فعالية اللقاحات الروسية، وأشار أيضا إلى وجود منصة خاصة على الإنترنت، تحتوي على جميع المعلومات حول الأفراد الذين تم تطعيمهم باللقاحات الروسية المضادة لكوفيد".

بدوره، أعلن شبان عن الاستعداد للتعاون مع روسيا، في موضوع جذب الشركات الألمانية للإنتاج المشترك للقاحات الروسية.