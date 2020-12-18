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الصحة الأردنية: تسجيل 1708 إصابات جديدة بكورونا

07:25 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
الصحة الأردنية: تسجيل 1708 إصابات جديدة بكورونا

الأردن

عمان - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة، تسجيل 1708 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ليبلغ عدد الإصابات 271 ألفا و514 حالة.
وأوضحت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 3518، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 3160 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 236 ألفا و550 حالة.

هذا المحتوى من

الأردني فيروس كورونا وزارة الصحة الأردنية

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