الصحة الأردنية: تسجيل 1708 إصابات جديدة بكورونا
عمان - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة، تسجيل 1708 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ليبلغ عدد الإصابات 271 ألفا و514 حالة.
وأوضحت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 3518، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 3160 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 236 ألفا و550 حالة.
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