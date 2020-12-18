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الحالة السادسة.. وفاة مديرة مدرسة في البحيرة بفيروس كورونا

01:59 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
الحالة السادسة.. وفاة مديرة مدرسة في البحيرة بفيروس كورونا

أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

شهد مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، وفاة ألفت الوكيل، مديرة مدرسة كوم مازن الابتدائية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وتعد هذه الوفاة هي الحالة السادسة بين مديري المدارس بمحافظة البحيرة خلال أقل من شهر، بعد أن سبقها وفاة 5 مديرين آخرين.

كانت محافظة البحيرة شهدت خلال الأيام الماضية وفاة كل من المهندس السيد دحروج، مدير مدرسة إدكو الثانوية الزراعية، ومحمود الحسيني، مدير مدرسة مرزوق السيد مرزوق، بكفر الدوار، محمد بكري مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بدمنهور، وإبراهيم سلامة، مدير مدرسة حسن برادة الابتدائية، التابعة لإدارة مركز دمنهور، النقيب عبد القادر النقيب، مدير مدرسة بني لقانة الابتدائية، بإدارة شبراخيت.

فيروس كورونا البحيرة وفاة مديرة مدرسة مدرسة إدكو الثانوية الزراعية

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