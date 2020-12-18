الصحة العالمية في أوروبا تحثّ على التباعد الاجتماعي في موسم الأعياد

ستوكهولم - (د ب أ):

حث رئيس المكتب الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية الأوروبيين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقييد الاتصال الاجتماعي خلال موسم الاعياد المقبل رغم أن هذا له تأثير على الصحة النفسية.

وقال هانز كلوجه اليوم الجمعة إن جائحة فيروس كورونا تسببت في أكثر من 500 ألف حالة وفاة و23 مليون إصابة في المنطقة.

وتسببت الجائحة أيضا في تدمير سبل العيش وكان لها آثار سلبية أخرى.

وقال: "من القلق بشأن انتقال الفيروس إلى الآثار النفسية للإغلاقات والعزل الذاتي، إلى التاثيرات على التوظيف والمخاوف المالية والعزلة الاجتماعية، سوف تكون التأثير على الصحة العقلية جراء الجائحة طويل الأمد وبعيد المدى".

كان شخص بين كل خمسة من العاملين في مجال الرعاية الصحية تقريبا يعاني من القلق والاكتئاب.

وقال كلوجه إن الوسائل المحتملة لخفض القلق أو الاكتئاب تشمل "الخروج إلى الطبيعة (في الأماكن المسموح بها) ومواصلة الحركة وهيكلة والتخطيط لأيامك".

وجرى حث السلطات أيضا على زيادة التمويل لخدمات الصحة العقلية وسط زيادة متوقعة في الحاجة لمثل تلك الرعاية المتخصصة.

وتضم المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية 53 دولة.