أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

الرئيس الروسي: تفاقم الصراع في قره باغ زاد من مخاطر انتشار الإرهاب

01:20 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
الرئيس الروسي: تفاقم الصراع في قره باغ زاد من مخاطر انتشار الإرهاب

فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن تفاقم الصراع في قره باغ زاد من مخاطر انتشار الإرهاب في المنطقة"، مشيرا إلى أن الاشتباكات والاقتتال في هذه المنطقة أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا وتفاقم الوضع الصعب أصلا في منطقة القوقاز ككل.

وأضاف الرئيس الروسي، في كلمته خلال قمة رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة: "أن قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ تبذل كل ما في وسعها لتحقيق استقرار الوضع هناك".

وفيما يتعلق بمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، أعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده لمساعدة بلدان رابطة الدول المستقلة في تطعيم السكان ضد الفيروس.

وقال بوتين بهذا الشأن: "أوشك إعداد خطة عمل للتعاون في مكافحة الأوبئة على الانتهاء، وروسيا بالطبع مستعدة لمساعدة بلدان رابطة الدول المستقلة في تطعيم السكان باستخدام اللقاحات الروسية مثل "سبوتنيك ــ V" و"ايبيفاك كورونا" ولقاحات أخرى ستظهر في المستقبل القريب".

ودعا الرئيس الروسي، بلدان رابطة الدول المستقلة للعمل معًا لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا، مؤكدا أننا جاهزون لهذا العمل المشترك ومهتمون به.

يشار إلى أن رابطة الدول المستقلة هي منظمة دولية أورو-آسيوية تتكون من 11 جمهورية سوفيتية سابقة من بينها روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان ومقرها في مينسك عاصمة بيلاروسيا.

هذا المحتوى من

فلاديمير بوتين موسكو الإرهاب قره باغ مكافحة الأوبئة

الخبر التالى:

شقيقان إسرائيليان ترعرعا في الضفة الغربية يختلفان بشأن الاحتلال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. أسعار الذهب في مصر ترتفع لليوم الرابع على التوالي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا