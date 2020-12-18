الحكومة الألمانية تدرس تنظيم فعالية لإحياء ذكرى ضحايا كورونا

برلين - (د ب أ):

تدرس الحكومة الألمانية إمكانية تنظيم فعالية مركزية لإحياء ذكرى ضحايا جائحة كورونا.

وقال متحدث باسم الحكومة في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "الحكومة الألمانية مهتمة للغاية بإرسال إشارة تفيد بأن المتوفين لم يذهبوا طي النسيان وأن معاناة المتضررين محل تقدير.. يُجرى حاليا دراسة تنظيم فعالية تذكارية مركزية، على سبيل المثال"، مضيفا في المقابل أنه لم يبدأ حتى الآن تخطيط ملموس للفعالية بسبب الوضع الراهن للجائحة.

وفي بداية سبتمبر الماضي، أثار الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير نقاشا بشأن إقامة مراسم تأبين رسمية لضحايا كورونا في ألمانيا لمواساة أسر الضحايا في حزنهم. واقترح رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، جيورج بيتسينج، في نهاية نوفمبر الماضي تنظيم يوم لإحياء ذكرى الضحايا على مستوى البلاد، موضحا أنه يمكن اختيار الذكرى السنوية لأول عمليات التطعيم في ألمانيا كموعد محتمل لهذا الحدث.