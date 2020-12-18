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زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب العاصمة الهندية والمناطق المجاورة

10:51 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب العاصمة الهندية والمناطق المجاورة

ارشيفية

نيودلهي - أ ش أ

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالا بلغت شدته 2ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب العاصمة "نيودلهي" والمناطق المجاورة لها، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وذكر المركز - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الجمعة - أن مركز الزلزال وقع في منطقة "الوار" بولاية "راجستان"، وعلى عمق خمسة كيلومترات.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

هذا المحتوى من

زلزال نيودلهي الهند منطقة الوار ولاية راجستان

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