أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

السجون الأمريكية: متهم ينتظر تنفيذ حكم الإعدام أصيب بكورونا

07:14 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020
السجون الأمريكية: متهم ينتظر تنفيذ حكم الإعدام أصيب بكورونا

احد السجون الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت إدارة السجون الأمريكية اليوم الجمعة أن متهما ينتظر تنفيد حكم الإعدام عليه خلال أيام أصيب بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جلسة قضائية اليوم ذكر خلالها ديفون بورتر محامي هذا الشخص والذي يدعى " داستن جون هيجز" والمدان بقتل ثلاث سيدات في عام 1996.

يأتي هذا وسط مخاوف بشأن الزيادة الكبيرة التي شهدتها أعداد حالات الإصابة في السجون الأمريكية وخصوصا في سن تيري هوت بولاية إنديانا حيث يتم تنفيذ أحكام الإعدام فيه وقد تأكدت إصابة أكثر من 300 سجين فيه بالفيروس.

ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام على هيجز يوم 15 يناير المقبل، قبل 5 أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي مهام منصبه بالبيت الأبيض وهو الذي يعارض عقوبة الإعدام.

وكان محامو هيجز قد أثاروا المخاوف من قبل بشأن احتمال أن يتسبب موكلهم في نقل الفيروس وقد يتعرض لمشكلات صحية أخرى قبل الإعدام.

هذا المحتوى من

Asha
السجون الأمريكية فيروس كورونا كوفيد 19

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا