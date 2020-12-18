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للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.. بايدن يختار مرشحته لوزارة الداخلية من "السكان الأصليين"

07:12 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020
للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.. بايدن يختار مرشحته لوزارة الداخلية من "السكان الأصليين"

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

واشنطن - (أ.ش.أ):

وقع اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على النائبة الديمقراطية ديب هالاند؛ لتكون مرشحته لتولي منصب وزيرة الداخلية في إدارته المقبلة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وأشارت المصادر الأمريكية إلى أن هالاند، وهي تمثل ولاية نيو مكسيكو، تنتمي إلى قبيلة "بويبلو" وهي إحدى القبائل التي يطلق على أعضائها "السكان الأصليون"، ممن كانوا يقيمون بأمريكا قبل نزوح الأوربيين البيض إليها.

وفي حالة المصادقة على ترشيحها من جانب مجلس الشيوخ، فإن هالاند ستكون أول امرأة أمريكية من "السكان الأصليين" تتولى منصبا وزاريا بالإدارة الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن الإعلان عن هذا الترشيح انعكس إيجابيا على المنتمين إلى التجمعات المحلية في الولاية الذين يرون أنه من النادر وجود تمثيل لهم في الوكالات الحكومية الأمريكية.

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