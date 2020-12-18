أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

وزير الخارجية الأمريكية يبحث هاتفيا "من معزله" مع نظيره الياباني تعزيز التحالف بين البلدين

07:09 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020
وزير الخارجية الأمريكية يبحث هاتفيا "من معزله" مع نظيره الياباني تعزيز التحالف بين البلدين

مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع نظيره الياباني توشيميتوس موتيجي تعزيز التحالف بين البلدين.

يأتي هذا بينما لا يزال بومبيو في فترة العزل الاحترازي التي بدأها مؤخرا بعد أن أعلن عن اختلاطه بأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وقال كيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن الوزيرين أكدا - خلال الاتصال - أن هذا التحالف يرتكز إلى قيم الديمقراطي وحقوق الإنسان وحكم القانون والمصالح الاستراتيجية المشتركة والصداقة الممتدة فيما بين الولايات المتحدة واليابان.

وأضاف أن بومبيو وموتيجي ناقشا - كذلك - الانتخابات في فنزويلا بما فيها من مخالفات، وأكدا أهمية الجهود المشتركة حتى تشهد السواحل المطلة على المحيطين الهادئ من الجانب الهندي منطقة تجارة حرة ومفتوحة وشاملة.

هذا المحتوى من

مايك بومبيو وزارة الخارجية الأمريكية

الخبر التالى:

جوتيريش يلقي كلمة أمام البرلمان الألماني بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا