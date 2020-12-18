وزير الخارجية الأمريكية يبحث هاتفيا "من معزله" مع نظيره الياباني تعزيز التحالف بين البلدين
واشنطن - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع نظيره الياباني توشيميتوس موتيجي تعزيز التحالف بين البلدين.
يأتي هذا بينما لا يزال بومبيو في فترة العزل الاحترازي التي بدأها مؤخرا بعد أن أعلن عن اختلاطه بأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.
وقال كيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن الوزيرين أكدا - خلال الاتصال - أن هذا التحالف يرتكز إلى قيم الديمقراطي وحقوق الإنسان وحكم القانون والمصالح الاستراتيجية المشتركة والصداقة الممتدة فيما بين الولايات المتحدة واليابان.
وأضاف أن بومبيو وموتيجي ناقشا - كذلك - الانتخابات في فنزويلا بما فيها من مخالفات، وأكدا أهمية الجهود المشتركة حتى تشهد السواحل المطلة على المحيطين الهادئ من الجانب الهندي منطقة تجارة حرة ومفتوحة وشاملة.
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