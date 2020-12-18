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مجهولون يستهدفون قاعدة أمريكية في سوريا بقذائف هاون

12:56 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020
مجهولون يستهدفون قاعدة أمريكية في سوريا بقذائف هاون

أرشيفية

دمشق - (أ ش أ):

استهدف مجهولون القاعدة الأمريكية في "حقل العمر" النفطي بريف دير الزور شرق سوريا بعدد من قذائف الهاون.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية مشطت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة محيط الحقل"، مشيرا إلى أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس.

كما استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة سيارة مسؤول عن حماية الآبار النفطية، قرب بئر الأزرق في حقل التنك النفطي شمال شرق دير الزور، دون أن يسفر الاستهداف عن إصابات.

يشار إلى أن واشنطن قامت في فبراير الماضي بتوسيع قاعدتها في حقل العمر التي تعد إحدى أكبر قواعدها في سوريا في فبراير الماضي.

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