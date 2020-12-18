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جونسون: محادثات بريكست في وضع خطير وعدم التوصل إلى اتفاق محتمل للغاية

12:03 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020
جونسون: محادثات بريكست في وضع خطير وعدم التوصل إلى اتفاق محتمل للغاية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

لندن - (أ ش أ):
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في حديث إلى رئيسة الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون دير لاين"، إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" باتت الآن في "وضع خطير" وأن عدم التوصل إلى اتفاق "محتمل للغاية".
وأوضح جونسون عبر الهاتف مع "دير لاين"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، أن عدم التوصل إلى اتفاق "محتمل للغاية" إذا لم يغير الاتحاد الأوروبي موقفه "بشكل كبير".
وأوضحت "سكاي نيوز" أن الطرفين تحدثا حول الوضع الحالي للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وأضاف جونسون أن الوقت "قصير للغاية" ومن المرجح عدم التوصل إلى اتفاق ما لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي.

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بوريس جونسون بريطانيا بريكست

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