أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

تطعيم نائب ترامب بلقاح ضد كورونا غدا

11:15 م الخميس 17 ديسمبر 2020
تطعيم نائب ترامب بلقاح ضد كورونا غدا

مايك بنس

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أنه سيتم تطعيم الأخير ضد كورونا صباح الغد الجمعة بالبيت الأبيض.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس إن البيت الأبيض أكد خطط تطعيم بنس بشكل علني، مضيفة أن البيت الأبيض أشار إلى أن "نائب الرئيس مايك بنس والسيدة الثانية كارين بنس سيتلقيان لقاحاً ضد فيروس كورونا بشكل علني لتعزيز سلامة وفعالية اللقاح وبناء الثقة بين الشعب الأمريكي".

هذا المحتوى من

مايك بنس لقاح كورونا البيت الأبيض

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي يسدد لتركيا 6 مليارات يورو لمساعدة اللاجئين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا