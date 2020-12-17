تطعيم نائب ترامب بلقاح ضد كورونا غدا
واشنطن - (أ ش أ):
أعلن مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أنه سيتم تطعيم الأخير ضد كورونا صباح الغد الجمعة بالبيت الأبيض.
وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس إن البيت الأبيض أكد خطط تطعيم بنس بشكل علني، مضيفة أن البيت الأبيض أشار إلى أن "نائب الرئيس مايك بنس والسيدة الثانية كارين بنس سيتلقيان لقاحاً ضد فيروس كورونا بشكل علني لتعزيز سلامة وفعالية اللقاح وبناء الثقة بين الشعب الأمريكي".
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