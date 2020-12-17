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هولندا تبدأ التطعيم ضد كورونا في 8 يناير

11:08 م الخميس 17 ديسمبر 2020
هولندا تبدأ التطعيم ضد كورونا في 8 يناير

لقاح كورونا - أرشيفية

لاهاي - (د ب أ):

تعتزم هولندا البدء في التطعيم ضد كورونا في الثامن من يناير المقبل، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة في لاهاي مساء اليوم الخميس.

ويُشْتَرَط لتنفيذ هذه الخطوة أن يسبقها صدور تصريح من الهيئة الأوروبية للأدوية بتداول لقاح كورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، وهو الأمر المتوقع حدوثه يوم الاثنين المقبل، وفي أعقاب ذلك يتعين حصول اللقاح على موافقة المفوضية الأوروبية.

ومع بدء التطعيمات في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، لن تتماشى الإجراءات في هولندا مع مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي والمقرر لها أن تبدأ في السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، وفي الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهر الجاري في بعض الدول، حسبما كتبت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين على تويتر اليوم.

من جانبه، أكد هوجو دي يونج، وزير الصحة الهولندي اليوم في البرلمان أن الثامن من الشهر المقبل هو أقرب موعد ممكن لحملة التطعيمات، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم التخطيط والتنظيم " بعناية وأمان وبشكل مسؤول".

ومن المنتظر أن يتم أولا تطعيم العاملين في دور الرعاية ومؤسسات المعاقين، وسيكون هناك 25 مركزا للتطعيم جاهزا للعمل في كافة أنحاء البلاد في الثامن عشر من الشهر المقبل.

لقاح كورونا وزارة الصحة في لاهاي هولندا

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