الأمن الكويتي ينجح في ضبط مليوني قرص مخدر وأسلحة وذخائر

الكويت - (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية، من إحباط محاولة تهريب مليوني قرص مخدر، و9 قطع أسلحة نارية وكمية من الذخيرة وزجاجات الخمر.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية الكويتية - في بيان صحفي اليوم الخميس، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إن وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، أشرف برفقة وكيل الوزارة الفريق عصام النهام على فض الأحراز، مشيرة الى أن الضبطية تأتي ضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (المكافحة الدولية)، ووزارة الداخلية السعودية، ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأوضحت أنه أثناء نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (المكافحة الدولية) بقطاع الأمن الجنائي، وبالتنسيق مع السلطات السعودية في البحث والتحري عن مروجي ومهربي المخدرات، أكدت التحريات أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة (كبتاجون) داخل مقطورة شاحنة نقل بضائع في بر منطقة الوفرة.

وأضافت أنه بعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة، جرت مراقبة الشاحنة وأثناء نقلها من الوفرة إلى مخيم في بر منطقة ضاحية (صباح الأحمد)، جرى ضبط الشاحنة ومتهمين اثنين، وبتفتيشها تم العثور على نحو مليوني قرص من المؤثرات العقلية نوع (كبتاجون)، بالإضافة إلى 9 قطع أسلحة نارية، وكمية من ذخائر وزجاجات الخمر، مخبأة داخل المقطورة.

وتابعت أنه بمواجهة المتهمين، اعترفا بجلب كمية الحبوب المخدرة إلى الكويت وتخزينها لحين تهريبها إلى دولة مجاورة، مشيرة الى أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وجاري ضبط المتهم الثالث.

ولفتت إلى أن وزير الداخلية الكويتي، توجه بالشكر والتقدير لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات مروجي المخدرات، كما أعرب عن شكره لجهاز الشرطة في وزارة الداخلية السعودية، وعلى رأسهم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي.

وأشار البيان الى أن وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين لمكافحة آفة المخدرات والتصدي لمهربيها ومروجيها.