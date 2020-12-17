3 سنوات من الإنجازات.. هيئة الترفيه تقود السعودية للريادة عالميا (فيديو)

وكالات:

"هدفنا: أن تصبح المملكة العربية السعودية من أفضل 4 نقاط في الترفيه في آسيا. ومن العشر الأوائل على مستوى العالم في المرحلة الأولى"، هكذا كشف رئيس الهيئة العامة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن آماله في المستقبل القريب للمملكة.

قال تركي آل الشيخ، إن الهيئة حققت إنجازات تمكنت خلالها من التسجيل في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

وأوضح في تغريدة على تويتر، أن الهيئة حصلت على 4 شهادات من "جينيس"، وأن هناك 3 شهادات أخرى ستضاف باسم الهيئة قريبا.

تصف الصحف السعودية المحلية تركي آل الشيخ، بأنه بين أكثر المسؤولين السعوديين المتفق على نجاحهم على أرض الواقع، وأكثرهم حضورًا في ساحة مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلًا مع ما يصله من ردود على منشوراته.

وُلد تركي بن عبدالمحسن بن عبداللطيف آل الشيخ في 4 أغسطس 1981م في مدينة الرياض. وفي عام 2000 تخرّج في كلية الملك فهد الأمنية بمؤهل البكالوريوس في العلوم الأمنية، كما تلقّى العديد من الدورات في علم الجريمة والتحقيق وإدارة المخاطر والإدارة، وبدأ مهامه العملية في القطاع الحكومي بوزارة الداخلية، واستمر حتى تقلّد رتبة نقيب.

وفي يونيو من عام 2017 صدر أمر ملكي بترقيته مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، ثم أسند له منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ثم اختير رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيسًا لإدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي. وهو الآن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

"الآن.. العالم يأتي إلينا"

ونقلت صحيفة سبأ السعودية، عن تركي آل الشيخ، قوله إنه "من عائلة متوسطة، وإن والديه كانا يجمعان راتبها لمدة عامين لنسافر، لنرى ما يجري في العالم؛ لكن الآن العالم يأتي إلينا".

وذكرت الصحيفة السعودية أن هيئة الترفيه قادت المملكة لأن تصبح من بين أول أربع وجهات ترفيهية في آسيا وبين أول عشر على مستوى العالم، وتشجيع المستثمرين من الداخل والخارج، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية، ودعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، وتوفير فرص العمل للسعوديين في كل المجالات التي يوفرها قطاع الترفيه، وخلق قطاعات جديدة للاستثمارات بداية بالقطاع الثقافي واحتفاء بمبادرات الفنون قاطبة، واستقطاب المعارض العالمية.

وقالت سبأ إن من أبرز المنعطفات الكبيرة لهيئة الترفيه مع تركي آل الشيخ، إطلاقها منصة "عيشها" وكذلك إطلاق فعاليات هائلة تحت مسمى "مواسم السعودية".

وجاء "موسم الرياض" كأكبر موسم ترفيهي وطني في تاريخ السعودية، والذي حظي بفعاليات غير مسبوقة استقطبت فيه أبرز مظاهر الترفيه العالمي والبطولات الدولية فعاليات وأسماء، وفي كل المجالات الفنية والرياضية وغيرها.

ونشر أل الشيخ على "تويتر"، مقطع فيديو لما حققته الهيئة منذ تأسيسها، حيث نظمت 68 فعالية عالمية دولية.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه حزمة جديدة من التراخيص التي تتسم بسهولة ووضوح الإجراءات لإتاحة الفرصة للراغبين في بدء نشاطاتهم وممارستها ط، وفق تبني أفضل الممارسات التقنية، خلال معرض تعريفي نظمته الهيئة ودعت إليه المهتمين في قطاع الترفيه، العام الماضي.

ووصل عدد التراخيص التي منحتها الهيئة 9 تراخيص.

كما أنتجت الهيئة 6 برامج ترفيهية، و10 مبادرات ومسابقات.

وأطلقت الهيئة حفلات معيدين معاكم من وصلت عدد مشاهداتها إلى أكثر من 10 مليون مشاهدة.

جينيس

حققت الهيئة العامة للترفيه إنجازًا كبيرًا، في العام 2008، تمثَّل في تحطيم الرقم القياسي لأكبر كمية ألعاب نارية أُطْلِقَتْ ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ88، حيث أُطْلِقَتْ 962168 ومضةً نارية، ليقتحم ذلك الرقم آفاقَ موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وفي هذا الصدد، أقامت هيئة الترفيه مؤتمرًا صحفيًّا بهذه المناسبة المتميزة، احتفاءً باجتياز الرقم القياسي في اليوم الوطني، وذلك داخل فندق النارسيس في العاصمة "الرياض".